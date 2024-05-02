دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال ضجة إقدام شخص على هتك عرض رضيعة سودانية في مصر تبلغ من العمر 10 أشهر وقتلها تثير ضجة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة أن "المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

واضاف التقرير أن "النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة السودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام".

وذكر التقرير أن "النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان".