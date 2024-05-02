السعودية تنفذ رابع إعدام من عائلة الرويلي خلال نحو أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق رابع شخص من عائلة الرويلي منذ الـ23 من أبريل/ نيسان الماضي، وفيما يلي نستعرض لكم أسماءهم والقضايا التي أعدموا فيها بعد ثبوت إدانتهم وفقا لما نشرته السلطات في بيانات منفصلة:

1 مايو/ أيار 2024: أقدم حسين بن معازر بن حويل القعيقعي الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل حمود بن خلف بن عوض العنزي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأربعاء 22 / 10 / 1445هـ الموافق 1 / 5 / 2024م بمنطقة الجوف.

30 ابريل/ نيسان 2024: أقدم ياسر بن نزال بن عتيق الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل ممدوح بن ضبعان بن راجي الرويلي - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بآلةٍ حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، الثلاثاء، بتاريخ 21 / 10 / 1445هـ الموافق 30 / 4 / 2024م بمنطقة الجوف.

28 أبريل/ نيسان 2024: أقدم محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بسيارة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بمنطقة الحدود الشمالية.

23 أبريل/ نيسان 2024: أقدم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي، سعودي الجنسية، على قتل أخته منوه، سعودية الجنسية، وذلك بطعنها بآلة حادة مما أدى إلى وفاتها، لجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، الثلاثاء، 14/ 10/ 1445هجرية، الموافق 23/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، حسبما أفاد البيان.