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مدير الاستخبارات الأمريكية في مصر وسط مفاوضات "مكثفة" لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

الشرق الأوسط
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مدير الاستخبارات الأمريكية في مصر وسط مفاوضات "مكثفة" لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

(CNN) – وصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة وسط مفاوضات مكثفة حول وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن، حسبما قال شخص على دراية بالمسألة. 

وعمل بيرنز كمحاور رئيسي للولايات المتحدة في المحادثات المتعددة الأطراف بين إسرائيل و"حماس" ومصر وقطر حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والذي سيتزامن مع وقف إطلاق النار المؤقت.

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وتدرس "حماس" حالياً إطار عمل جديد اقترحته مصر يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 رهينة تم اختطافهم من إسرائيل مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة، بحسب ما قاله مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي أجنبي لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال البيت الأبيض الخميس إنه لم يتلق بعد ردا من "حماس" على الاقتراح.

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