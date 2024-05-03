دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على "خيانة وطنه" وذلك في ثاني إعدام تنفذه المملكة في قضايا ممثالة في اليوم ذاته.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 22 / 10 / 1425هـ على يحيى بن علي بن حسن هزازي - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي".

وتابعت: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم الخميس 23 / 10 / 1445هـ الموافق 2 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".