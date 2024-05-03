(CNN) -- أثار اسم سفير السعودية السابق لدى الإمارات والكاتب والإعلامي، تركي الدخيل، نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر هيئة السوق المالية بالمملكة قرار إدانته ومستثمرين آخرين بـ"مخالفة نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية".

وصدر قرار بإدانة مجموعة من المستثمرين، ذكرت أسماء 13 منهم بـ"مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، وذلك "إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة" وألزمتهم بدفع ما مجموعه 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار أمريكي)، وفقا لنص القرار المنشور على الموقع الرسمي للهيئة الخميس، 2 مايو/أيار الجاري.

وورد اسم الدخيل بين الـ13 مستثمرا، وفٌرض عليه دفع غرامة مالية قدرها 700 ألف ريال سعودي (حوالي 187 ألف دولار أمريكي) وإلزامه بدفع مبلغ 3.88 مليون ريال سعودي تقريبا (1.03 مليون دولار أمريكي) لحساب الهيئة "نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية"، وفقا للهيئة.

وأثار هذا القرار عاصفة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، بين مادح للدخيل وبين منتقد له.

يّذكر أن تركي الدخيل شغل منصب سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات بين فبراير/شباط من عام 2019 وحتى أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، كما شغل قبل ذلك منصب مدير قناتي "العربية" و"الحدث".

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