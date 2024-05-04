السعودية تكشف جنسية وافد عربي ابتز فتاة ودردشتهما "مموهة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، قضية قيام وافد عربي من ابتزاز فتاة وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية سجلات دردشة (مموهة) بين الوافد الذي قالت إنه سوري الجنسية وبين الفتاة مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في البيان: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد من الجنسية السورية، لابتزازه فتاة ومخالفة نظام جرائم المعلوماتية".

ونشرت الداخلية صورة للوافد (ظهره) مؤكدة في البيان على أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".