(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، الجمعة، عن فرض المزيد من العقوبات على ما وصفتهم بـ"الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتشددين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".

وتستهدف العقوبات مجموعتي"شباب التلال" و"ليهافا" بالإضافة إلى 4 أفراد ذكرتهم الحكومة البريطانية أنهم نعوم فيدرمان، ونيريا بن بازي، وإيدن ليفي، وإليشا ييريد.

وقال البيان إن "العقوبات، التي تأتي في أعقاب حزمة سابقة فرضتها حكومة المملكة المتحدة في فبراير/ شباط، تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضاف أن الجماعتين"من المعروف أنهما دعمتا وحرضتا وشجعتا على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية"، وتابع أن الأفراد الأربعة المذكورين "مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".

وفي المقابل، رد رئيس مجموعة 'لاهافا'، بنزي غوفشتاين، على العقوبات المفروضة، قائلا إن "البريطانيين المعادين للسامية الذين حاولوا منع قيام الدولة اليهودية يحاولون الآن إيذاء أولئك الذين يعملون على الحفاظ على وتعزيز الهوية اليهودية للدولة، وهذا لن يساعدهم، سنواصل العمل على الرغم من معارضتهم، تحيا الدولة اليهودية المستقلة".

و كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على "شباب التلال" و"لهافا"، وكذلك نيريا بن بازي وإليشا يريد، في إبريل/نيسان.