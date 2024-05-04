(CNN)-- لم تتوقع هالة هاريت أبدا أنها ستختار ترك حياتها المهنية كدبلوماسية أمريكية، لقد أمضت "حياتها المهنية بأكملها" في وزارة الخارجية بعد أن انضمت إلى الوزارة في 2006، وعملت في واحدة من أصعب المناطق - اليمن - في مهمتها الأولى واستمرت في أداء عملها في أماكن مثل هونغ كونغ وقطر وباكستان، وجنوب إفريقيا.

ومنذ حوالي عام ونصف، وبعد أن قامت بأدوار خلف الكواليس في الغالب، أصبحت هاريت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت هالة هاريت لشبكة CNN: "كانت لدي نوايا كاملة للاستمرار في مسيرتي المهنية حتى وصلت إلى المستويات العليا، ولم يكن لدي أي نية للاستقالة مطلقا".

وأضافت أن سياسة الإدارة الأمريكية بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة "غيرت ذلك للأسف حقا، حقا".

وهاريت هي أول دبلوماسية أمريكية معروفة تستقيل بسبب موقف الإدارة من الحرب، التي استمرت أكثر من 6 أشهر وأودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص في القطاع الساحلي، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما استقال مسؤولان آخران في وزارة الخارجية – غوش بول وأنيل شيلين – احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة، التي أدت إلى انقسام حاد داخل البلاد، كما رأينا في الاحتجاجات الكبرى في الحرم الجامعي، وأثارت غضبا عالميا.

وقالت هاريت، لشبكة CNN ، إنها وزملاؤها "شعروا بالرعب" من هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة.

وأضافت: "كان الجميع يستعدون نوعا ما، ويقولون: يا إلهي، ماذا سيحدث بعد ذلك؟، كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي، لكنني لا أعتقد أن أحدا توقع أن النتيجة ستكون 34 ألف قتيل وظروف مجاعة".

وذكرت هاريت أنه لم يكن هناك حادث معين دفعها إلى الاستقالة، بل تراكم الأحداث طوال الحرب – والشعور المتزايد بأن تحذيراتها بشأن سياسة "زعزعة الاستقرار" لم يتم الالتفات إليها.

وقالت: "أنا قلقة بشكل أساسي من أننا على الجانب الخطأ من التاريخ ونضر بمصالحنا"، في إشارة إلى دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل في الحرب مع "حماس".

وأشارت أيضا إلى وجود "معايير مزدوجة" في السياسة الأمريكية بشأن آثار الحرب، بما في ذلك الأزمة الإنسانية ومقتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة.

وأضافت: "علينا كالولايات المتحدة أن نتمسك بمبادئنا، لا يمكننا أن نجعل استثناءات، وأوضح راريت أن حلفاؤنا وأعداؤنا يراقبون، وهذا يؤذينا كأمة، لقد كان مجرد إحباط مدمر تلو الآخر، لقد واصلت الأمل حتى أخيرًا، أعتقد أنني بحاجة لبدء التخطيط، لا أعتقد أن الأمور ستتحسن".

وبصفتها متحدثة رسمية، تم تكليف هاريت بتقديم سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب إلى جمهور ناطق باللغة العربية، ولكن منذ البداية، كما قالت، كانت نقاط الحديث بعيدة بشكل حاد عن الصور التي كان الجمهور يشاهدها يوميا.

وقالت إن نقاط الحديث هذه "تركز على الجمهور الأمريكي المحلي"، وحذرت وزارة الخارجية من أنها "ستثير ردود فعل عنيفة وسيُنظر إليها على أنها تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم".

وقالت هاريت: "وهذا بالفعل ما رأيناه، من خلال استطلاعات الرأي، شهدنا تزايدا في معاداة أمريكا، وتراجعت شعبيتنا في جميع أنحاء المنطقة بأكملها، في البلدان التي كانت لدينا علاقات رائعة فيها".

وجهات النظر منقسمة داخل "الخارجية"

وقالت إن البعض في وزارة الخارجية شجعوها على مواصلة مشاركة تعليقاتها وأخبروها أنه سيتم نقلها "إلى أعلى مستويات صناع القرار لدينا" لكنها قالت إن الآخرين "أسكتوها وهمشوها"، قالت: “قيل لي إنك ترفضي القيام بعملك".

داخل الوزارة، على الرغم من أنها قالت إن "الكثير" من الناس يشاركونها وجهات نظرها "كان من الواضح جدا أن الناس كانوا غير مرتاحين للحديث عن غزة للإدلاء بتعليقات منتقدة"، وأوضحت أن "فكرة تورطنا في قتل هؤلاء المدنيين هي أمر صعب ومدمر للغاية بالنسبة للدبلوماسيين الذين يجب عليهم الاعتراف بأنفسهم، وماذا تفعل بهذه المعلومات إذا لم تكن الشخص الذي يمكنه تغيير السياسة؟".

وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية قالت إن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إلا أن الولايات المتحدة واصلت إمداد إسرائيل بالأسلحة على الرغم من ردود الفعل العنيفة المتزايدة، حتى من كبار المسؤولين الأمريكيين، بشأن الخسائر المدنية في الحرب.

وهناك انقسامات داخل وزارة الخارجية حول ما إذا كان يجب التصديق على تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية بما يتوافق مع القانون الدولي باعتبارها "موثوقة وموثوقة".

وأشارت هاريت إلى أن "الناس يشعرون بالقلق إزاء حياتهم المهنية أيضا، لذا فهم يريدون التأكيد: حسنا، كما تعلمون، سأقوم بعملي، وسوف أقوم بالتنفيذ، وسوف أقوم بالتنفيذ، والناس خائفون".

ومنذ الإعلان عن نبأ استقالتها، قالت: "جاء إلي العديد من الزملاء وقالوا: يا إلهي، لقد كنا نشعر بنفس الطريقة التي تشعري بها تماما، ولم نتمكن من قول ذلك".

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية بشكل محدد على الاستقالة، وقالت إنها شأن شخصي.

ومع ذلك، أشار نائب المتحدث، فيدانت باتيل، إلى أن هناك قنوات "يمكن للعاملين من خلالها تبادل وجهات نظرهم عندما يختلفون مع سياسة معينة أو إجراء معين تتخذه الحكومة الأمريكية".

وقال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إذا كان هذا الخيار، فإن هذه القناة لا تزال قائمة، ويقرأ الوزير كل واحدة من البرقيات المعارضة ووجهات النظر المعارضة من جميع أنحاء الإدارة، ونحن نواصل الترحيب بها، ونعتقد أنها تساعد في صنع سياسات أقوى وأكثر قوة، والوزير يريد سماع وجهات نظر مختلفة، وهو يعتقد أن ذلك يجعله قائدا أفضل وأقوى لهذه الوزارة، وصانع سياسات أفضل وأقوى".