دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحتفل أقباط مصر، بعيد القيامة المجيد، في حين وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تهنئة بالعيد وسط تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس، مساء السبت، قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بحضور أساقفة وكهنة الكنيسة، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" على الإنترنت.

واستقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية في العباسية عددا من الشخصيات العامة والمسئولين بالدولة للتهنئة بعيد القيامة.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "خالص التهاني بعيد القيامة المجيد، ومصر دايما بخير وكلنا إخوات مع بعض تربطنا محبة الوطن وصداقاتنا.. والإيمان برب واحد".

وأثارت تدوينة رجل الأعمال المصري تفاعلا، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

كما كان قد وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، التهنئة للأقباط في برقية قال فيها: "كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش".

وأضاف السيسي: "سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته، وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار"، حسبما أفادت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك.