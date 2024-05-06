دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، بذكرى توحيد الجيش الإماراتي، واعتبره خطوة مركزية في بناء دولة الاتحاد، ودرع الوطن وحصنه المنيع.

ويأتي ذلك في الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو/أيار عام 1976.

وقال أنور قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "حجر الأساس لأمن واستقرار الدول هو كفاءة واحترافية جيشها، وقرار توحيد قواتنا المسلحة كان خطوة مركزية في بناء دولة الاتحاد وتحصينها".

وأضاف قرقاش: "واليوم نفتخر بتطور قواتنا وجاهزيتها بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله".

واختتم أنور قرقاش تدوينته قائلا: "حمى الله الإمارات وجيشها درع الوطن وحصنه المنيع".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع تدوينة مستشار الرئيس الإماراتي وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وكان قادة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أشادوا بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، وقال الشيخ محمد بن زايد، آل نهيان، الأحد، إن "يوم السادس من مايو من الأيام المجيدة والخالدة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففي هذا اليوم من عام 1976 جرى اتخاذ أحد أهم القرارات بشأن الوطن وهو توحيد قواتنا المسلحة الذي عزز أركان الاتحاد ورسخ تجربة الوحدة التي عمل عليها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام (طيب الله ثراهم)"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية "وام".