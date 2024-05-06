دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية، فيما عادت تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول مكافحة الفساد إلى الرواج والتداول عبر الشبكات الاجتماعية.

وأعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأحد، تفاصيل 20 من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وواجه موظفون في بنوك ومحاكم ومؤسسات ومرافق حكومية وإحدى شركات الخطوط الجوية، اتهامات بالحصول على أموال مقابل القيام بأعمال غير قانونية، تشمل التلاعب في أحكام وحفظ قضايا وتزوير وثائق وترسية تعاقدات وإنهاء إجراءات وعدم إزالة مباني مخالفة.

إلى جانب الحصول على أموال من أشخاص مقابل وعود بالتوظيف، مع اتهامات بالاستيلاء على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي "محظورة البيع" بطريقة غير نظامية، وتهريب مئات القطع من الذهب وإدخالها إلى المملكة.

وأعادت حسابات سعودية نشر تصريحات للأمير محمد بن سلمان، يتوعد فيها بمكافحة الفساد في المملكة، وأكد خلالها أنه "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان".

في حين نشط وسم #وطن_بلا_فساد عبر منصة إكس. وحتى كتابة السطور، كان هناك أكثر من 8 آلاف تدوينة، شوهدت أكثر من 6 ملايين و500 ألف مرة. ومشاركة أكثر من 4300 حساب. وتضمن الوسم تصريحات السابقة لولي العهد السعودي.