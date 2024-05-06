(CNN) – تداول مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، أشار فيه إلى جواز تناول الأطعمة التي تتضمن كحولا دون أن يؤثر عليها لافتا إلى أن الكحول "ليست حراما إذا لم تكن مسكرة".

وقال العيسى في الفيديو المتداول، وغير الواضح موعد نشره للمرة الأولى: "إذا كانت الكحول التي في الطعام والدواء لم تؤثر عليهما بل تلاشت فيهما فهذه لا بأس بها ولا يجوز التكلف فيها وخاصة أن التحريم حكم شرعي والأصل في الأمور الحل والجواز".

وأردف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: "وكونك تقول هو حرام هذا حكم شرعي يحتاج لدليل، ليس في الشريعة الإسلامية شيء اسمه "حرم تسلم" لكن أن تحتاط لأنك تخشى أنه حرام هذا شيء آخر لكن لا تقل هو حرام".

وتابع الشيخ محمد العيسى: "إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا تُعد خمرا والمحرم هو الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام... هذا حديث نبوي صحيح وواضح والعلة في تحريم الخمر الإسكار فمهما وجد الإسكار وجد التحريم",

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" بشكل واسع مع هذه التصريحات إذ اتفق معها البعض واختلف معها البعض الآخر، نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: