(CNN)-- قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية قتلت عدة أشخاص في رفح فجر الثلاثاء، بعد أن أكدت إسرائيل التزامها بالهجوم على جنوب قطاع غزة.

وتعهدت إسرائيل “بممارسة ضغوط عسكرية على حماس” في رفح بعد أن قالت إن شروط وقف إطلاق النار التي ردت عليها الحركة الفلسطينية الاثنين “بعيدة كل البعد عن” تلبية مطالبها.

حث الزعماء الدوليون، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل وحماس على الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع تصاعد التوترات على الأرض بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في شرق رفح إلى “الإخلاء الفوري".

ووصف الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من شرق رفح خوفهم ويأسهم، بعد أن أثار أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل مخاوف من أن هجومها الذي هددت به منذ فترة طويلة على المدينة قد يكون وشيكًا. وطوال الحرب، فر أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح، حيث يعتقد أن حماس أعادت تجميع صفوفها بعد تدمير إسرائيل لجزء كبير من شمال غزة.

وقد صرح مسؤول فلسطيني لشبكة CNN الثلاثاء بأن الحركة في معبر رفح توقفت بشكل كامل بعد أن استولت الدبابات الإسرائيلية على المنشأة على الجانب الفلسطيني.

ويعتبر هذا المرفق المعبر الوحيد بين غزة ومصر ونقطة دخول حاسمة للمساعدات الإنسانية. وقال وائل أبو عمر، الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود، إن “حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة توقفت بشكل كامل".

وأضاف أن المعابر توقفت “بعد أن سيطرت الدبابات الإسرائيلية على منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني“، مضيفا أن المنشأة تعرضت لإطلاق نار منذ ظهر الاثنين.

وتظهر الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أعلاما إسرائيلية ومقطع فيديو لدبابة عند المعبر.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على رد، ومن المتوقع صدور إعلان قريبًا.



