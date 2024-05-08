دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الإعلامي اللبناني ووزير الإعلام الأسبق، جورج قرداحي، على تصريح منسوب له يتضمن وصف دول مجلس التعاون الخليجي بـ"الأعراب"، وينتقد عدم سحب سفراء بعض هذه الدول من إسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، مؤكدًا أن التصريح لم يصدر عنه.

وكتب قرداحي في صفحته عبر منصة إكس، تويتر سابقًا: "للتذكير فقط: انتشر في الايام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليق عن لساني يقول إن "الأعراب" سحبوا سفراءهم من لبنان عندما قلت إن حرب اليمن عبثية، بينما هم الآن يتفرجون على اسرائيل وهي ترتكب المجازر في غزة ولم يسحبوا سفراءهم من تل أبيب".

وأردف وزير الإعلام اللبناني الأسبق، قائلا: "وهذا التعليق نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بعض الغيارى والمحبين، ثم أصبح البعض ينشره عن لساني. لذلك، ومنعًا لأي التباس أؤكد أنه لم يصدر عني أي تعليق بهذا الخصوص، وثانيًا، أربأ بنفسي، أو بأي انسان يحبني أن نستخدم كلمة، "الأعراب"، لنعت إخواني في الخليج، لأننا كلنا عرب".

وختم قرداحي بالقول: "يجب أن نحافظ على لغة الاحترام فيما بيننا، حتى ولو كان بيننا خلافات في الرأي او الموقف فرجائي إلى المحبين ألا يكتبوا عن لساني أي كلام يتناقض مع أسلوبي في الكلام وأخلاقياتي ومبادئي، ولكم مني كل الشكر والمحبة"، حسب قوله.

وكانت تصريحات سابقة لقرداحي حول حرب اليمن تسببت بتوترات دبلوماسية بين بعض دول الخليج ولبنان في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، وأدت إلى سحب بعض الدول الخليجية سفراءها من بيروت، وذلك كون قرداحي كان يشغل منصب وزير الإعلام في لبنان آنذاك قبل أن يُقدم استقالته على خلفية هذه الأزمة.