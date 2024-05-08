هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا وسيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

في 10 مايو 2024، يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة إنهاء حرب غزة والمعاناة الطويلة الأمد للشعب الفلسطيني من خلال التصويت على قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة رقم 194.

لقد أعلن العالم العربي مرارا وتكرارا استعداده لتأسيس العلاقات مع إسرائيل في سياق حل الدولتين. يعود هذا إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 وتم التأكيد عليه في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لعام 2023. في 16 مايو، سيجتمع قادة المنطقة في القمة الـ33 لجامعة الدول العربية، حيث سيتردد صدى نداء آخر من أجل السلام والاستقرار.

إن الطريق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واضح. قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والسيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية. بعد ذلك، سيتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وسيتم ضمان الأمن المتبادل لكل من إسرائيل وفلسطين. من المؤكد أن الغالبية العظمى من العالم توافق على حل الدولتين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واليوم، تعترف 142 من أصل 193 دولة رسميا بدولة فلسطين، ولكن الولايات المتحدة منعت حتى الآن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. فقد أقامت بربادوس وجامايكا وترينيداد وتوباغو مؤخرا علاقات دبلوماسية، وتستعد الجمعية العامة للتصويت بأغلبية ساحقة على عضوية فلسطين. تنعكس وحدة المجتمع الدولي من أجل تقرير المصير السياسي لفلسطين أيضا في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية العالم. الطلاب يحتجون على "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية". ويطالبون بوضع حد للعذاب.

وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، يتم القبول بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن. في 18 أبريل، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد تصويت مجلس الأمن على العضوية الفلسطينية، ولكن 12 من أصل 15 عضوا في المجلس صوتوا لصالحه. امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، كالمعتاد. وبسبب الفيتو الأمريكي، ستتناول الجمعية العامة القضية خلال جلسة استثنائية طارئة في 10 مايو. وسيحظى هذا التصويت بدعم ساحق لعضوية فلسطين. وعندئذ سيتناوله مجلس الأمن مرة أخرى.

وجهة نظرنا أن العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة يجب أن تأتي الآن. لن يتحقق السلام أبدا في نهاية "مفاوضات سلام" أخرى، كما هو الحال مع عملية أوسلو الفاشلة، ولا بأهواء القوى الإمبريالية التي دمرت المنطقة على الدوام. قادة إسرائيل اليوم يعارضون بشدة حل الدولتين، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدافعان عن رفض إسرائيل له. لقد دمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مرارا وتكرارا حل الدولتين من خلال كونهما دائما من أجله، ولكن ليس "الآن" فقط. لقد فضلوا مفاوضات لا نهاية لها بينما تسعى إسرائيل إلى نظام "الفصل العنصري"، والحرب التي تشكل "إبادة جماعية" معقولة، والمستوطنات غير القانونية باعتبارها "حقائق على الأرض".

وبالترحيب بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، ستتخذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوات لضمان أمن كل من إسرائيل وفلسطين. وسوف يفرض القانون الدولي السلام، وبدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول العربية، والمجتمع الدولي. وسيتوقف التمويل الخارجي وتسليح الجماعات المختلفة مع تحقيق الهدف التاريخي المتمثل في تقرير المصير الفلسطيني.

في عام 1917، أخدت بريطانيا ما لا ينتمي إلى بريطانيا، وهي مقاطعة تابعة للإمبراطورية العثمانية، وأعلنت وطنا لليهود. السنوات الـ30 التالية دمرها العنف الذي أدى إلى النكبة ثم إلى حروب متكررة. بعد حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية المتبقية، أدارت دولة الفصل العنصري. كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسطاء غير أمناء. لطالما كانت السياسة في كلا البلدين صهيونية حتى النخاع، وانحازوا دائمًا إلى إسرائيل بغض النظر عن الشرعية والعدالة.

وقد لخص جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، السخرية الأمريكية بشكل مثالي الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة، عندما دعا إلى "خطوات ذات مغزى نيابة عن الشعب الفلسطيني". إذا احتاج أي شخص إلى ترجمة كلمات سوليفان، فإن "خطوات ذات مغزى" تعني أبدا.

قد وصلنا إلى لحظة تاريخية لإنهاء عقود من العنف.. السلام لن يأتي من مفاوضات فاشلة أخرى.

يمكن أن يأتي السلام من خلال التنفيذ الفوري لحل الدولتين، مع قبول فلسطين في الأمم المتحدة كنقطة انطلاق للمفاوضات وليس نهاية. وسوف يبني الاعتراف الدبلوماسي في خطوات حاسمة للأمن المتبادل. لقد حان الوقت، في 10 أيار/مايو، لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم القانون الدولي والتصويت لصالح العدالة والسلام.