الجيش الإسرائيلي ينفي دفن فلسطينيين في مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء

(CNN) -- نفى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أي تورط لجنوده في عمليات الدفن لجثث فلسطينيين في المقبرة الجماعية الثالثة التي عثر عليها داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة.

وقال الجيش، في بيان لشبكة CNN، إن "الادعاء بدفن جثثا فلسطينية لا أساس له من الصحة وفقد حولت حماس المستشفى إلى معقل إرهابي من خلال العمل من داخل المجمع، وهو خيار تتخذه مرارا وتكرارا، باستخدام المدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية والتستر على عنف حماس".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قالت، في بيان، إن الطواقم الطبية عثرت على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع مستشفى الشفاء الطبي وانتشلت 49 جثة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هذه هي المقبرة الجماعية السابعة التي يتم العثور عليها داخل المستشفيات في جميع أنحاء غزة، وإلى جانب الثلاثة التي تم اكتشافها في الشفاء، تم اكتشاف مقبرة جماعية واحدة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا وثلاثة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقالت السلطات في غزة إنها انتشلت 520 جثة إجمالا من القبور.