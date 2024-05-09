الإمارات تعلن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

صورة تعبيرية لأبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات ورئيسها الأول العام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن بيان صادر عن ديوان الرئاسة.

وورد في البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف البيان: "ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ’إنا لله وإنا إليه راجعون‘".