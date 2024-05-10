مصر.. ساويرس يثير تفاعلا برد على أكاديمي إماراتي حول مطار دبي الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله وتدوينة كتبها الأخير عن مطار دبي الجديد ولماذا لا يكون هناك مطارات في الإمارة على غرار مدن كبرى أخرى.

وقال عبدالخالق عبدالله في تدوينته التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "لا اصدق انه بعد 10 سنوات سيتم اغلاق مطار دبي الذي افتتح سنة 1960. مطار دبي هو الاكبر في عدد المسافرين الدوليين في العالم متفوقا على مطار لندن هيثرو، ما الذي يمنع من وجود أكثر من مطار في دبي؟ لندن فيها 5 مطارات وواشنطن 3 مطارات وهكذا بقية المدن الكبرى. اتمنى الابقاء على مطار دبي".

ورد ساويرس قائلا: "العمران زحف علي مطار دبي وأرض المطار اليوم لوحدها تساوي قيمة بناء المطار الجديد! فالقرار اقتصاديا صائب جدا ومنطقة جنوب دبى ستزدهر.. و للشفافية لدي مشروع مشترك مع شركة Discovery الامريكية لملاعب الجولف الخاصة و المنازل الفاخرة في Dubai South علي بعد عشر دقائق من مطار المكتوم".

وعلق صاحب حساب "د.عادل المسني" بتدوينة قال فيها: "انتم مجرد محطة ترانزيت، مطارات وفنادق وشعب من الأسيويين يقدمون الخدمات، هذه هي القصة"، ليرد ساويرس قائلا: "مش قصة… هذا عمل اقتصادي بارع يدر دخل قومي غير عادي و يفتح فرص عمل لملايين من البشر لا يجدوا فرصة في بلادهم و يجتذب استثمارات هائلة فلذلك لزم التنويه ووصفك يسفه من عمل عظيم مع خالص احترامي".

من جهته علق صاحب حساب "دكتور عوض الله السيد" قائلا: "مع كامل حبيي وتقديري لإمارة دبي وقائدها الملهم الشيخ مجمد بن راشد آل مكتوم.. بس انا ملاحظ كل شوي تطبيل لدبي منك ..هل تطبيل ومغازلة بيزنس؟ طيب مفيش مشروع جذب انتباهك في مصر وتقوم بالإشادة به؟ خالص الشكر لك لرحابة صدرك مع الجميع"، ليرد ساويرس قائلا: "الرد سهل انا من اكبر ثلاث مطورين في مصر من ناحية المبيعات و حجم البناء! ودبي وابوظبي قصة نجاح ستدرس.. بالتالي مش محتاجة تطبيل يا دكتور مع خالص احترامي".

وكان نائب رئيس الدولة في الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قال في تدوينة في الـ28 من ابريل/ نيسان الماضي: "الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.. مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".

وتابع قائلا: "سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.. نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة.. كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة… وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".

وأضاف: "نحن نبني مشروعاً جديداً للأجيال.. نضمن فيه تنمية مستمرة ومستقرة لأبنائنا.. ولتكون دبي مطار العالم.. وميناءه.. وحاضرته العمرانية.. ومركزه الحضاري الجديد.. والله الموفق أولاً وأخيراً".