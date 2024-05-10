رماه في بئر فمات غرقا.. السعودية تنفذ الإعدام بوافد وتكشف جنسيته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق وافد من الجنسية الهندية أقدم على قتل وافد آخر من نفس الجنسية بطريقة مروعة.

وورد في بيان وزارة الداخلية: "أقدم جمال الدين خان طاهر خان - هندي الجنسية - على قتل محمد نوشاد خان - هندي الجنسية - وذلك بضربه ثم رميه في بئر مما أدى إلى وفاته غرقاً".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني جمال الدين خان طاهر خان يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ الموافق 9 / 5 / 2024 م بمنطقة عسير.. وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".