دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، تعميما بحظر تصوير الجنائز نهائيًا، سواء حال دخولها أو خروجها أو أثناء الصلاة عليها في المساجد.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك في نص تعميمها: "نظرًا لما لُوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت".

وأضافت الوزارة في تعميمها: "يُمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".

ووصفت الوزارة التعميم الذي نشرته، السبت، بأنه "هام جدا".