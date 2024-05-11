"قوية للغاية".. أمير الكويت يثير تفاعلا بكلمة حل مجلس الأمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الكلمة التي ألقاها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، لحل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

واشعلت الكلمة تفاعلا وسجالا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين من وصف الكلمة بأنها "قوية للغاية" وآخرين انتقدوا الخطوة في حين ذهب آخرون إلى تشبيه الكويت بالسعودية فيما يتعلق بـ"الحزم" في التعامل مع كل من يعيق عمل ويهدد أمن الدولة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات "يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفقا لأمير البلاد.

ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، وفي المادة الرابعة "تصدر القوانين بمراسيم قوانين"، وحاء في المادة الخامسة: " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وكان مرسوم أميري صدر بحل مجلس الأمة في فبراير/شباط الماضي بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية في إظهار الاحترام اللازم للمقام السامي"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.