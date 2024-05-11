(CNN) -- أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن ليبيا قدمت طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل جراء حربها على غزة.

وقالت المحكمة، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ليبيا قدمت طلب بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" .

وأضافت أن ليبيا "تعتقد أن الأفعال من جانب إسرائيل تتسم بطابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية تدمير الفلسطينيين في غزة".

وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية"، في قضية غير مسبوقة أمام المحكمة، قائلة إن إسرائيل "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة"، ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، حسبما أظهر بيان آخر للمحكمة، الجمعة.

وأرجعت جنوب إفريقيا سبب تقدمها بالطلب إلى "الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين".

وجاء في بيان المحكمة نقلا عن طلب جنوب إفريقيا: "إن هذا لا يشكل تصعيدا للوضع السائد فحسب، بل يؤدي إلى ظهور حقائق جديدة تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".

وتواصلت CNN مع الحكومة الإسرائيلية للتعليق.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/آذار، إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، وجاء ذلك بعد الحكم الأصلي الذي أصدرته المحكمة في يناير/كانون الثاني والذي أمر إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" لمنع الإبادة الجماعية بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها في القطاع.

ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب، كما طلبت جنوب إفريقيا.