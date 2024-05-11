دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وذلك بعد إعلان أمير الكويت حل مجلس الأمة، وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقالت الوكالة الكويتية في تقرير نشرته على موقعها، السبت، إن "أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضافت وكالة "كونا" أن الرئيس الإماراتي أعرب خلال الاتصال "عن وقوف الإمارات إلى جانب الكويت بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها"، مؤكدا أن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله أن "يحفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وأردفت وكالة "كونا" قائلة إن أمير الكويت "شكر الشيخ محمد بن زايد على هذه البادرة الكريمة، وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وجه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، مساء الجمعة، أعلن فيها عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلال كلمته أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".