السعودية.. القبض على مصريين لـ"نشرهما حملات حج وهمية بغرض النصب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الجمعة، القبض على مقيمين من الجنسية المصرية لـ"نشرهما إعلانات حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال".

وقال الأمن العام، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "تضمنت الإعلانات توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بغرض النصب والاحتيال".

وذكر أن "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".