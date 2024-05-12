دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، مسجد السيدة زينب في القاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه سلطان طائفة البهرة الهندية مفضل سيف الدين.

وقالت صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك في بيان: "افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم: الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة".

وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح المسجد: "ربنا سبحانه وتعالي أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي، عليه الصلاة والسلام، عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه، وفيه حماية وفيه حفظ، وفيه استقبال يليق بهم، كانت وجهتم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هما كانوا بينشدوه، ودا من فضل ربنا علينا، وإحنا في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله، صلى الله عليه وسلم".

ودعا السيسي في كلمته التي نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية في مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" إلى تعويض الناس التي كانت منازلها متواجدة بجوار المساجد التي يتم تطويرها، ومنها مسجد السيدة زينب.

وأوضح الرئيس المصري: "لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي ظروفها كانت نشأت بجانب كثير من هذه المساجد، إحنا ممكن نعوض الناس تعويضا مناسبا، عشان نقدر نخرج المساجد دي بالشكل المناسب، إحنا ممكن نعمل كدة وإحنا بنتحرك في دا".

ورحب السيسي بسلطان البهرة قائلا: "جلالة السلطان الوفد المرافق، أهلا وسهلا، اسمح لي في البداية أن أوجه لك كل التحية وكل التقدير وكل الشكر، وهذه ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا، نفتتح تطوير الأضرحة، سابقا، كان ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، ثم السيدة زينب، وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة جدا على حب آل البيت والبذل من أجلهم، وبأكون سعيدا جدا لما أستقبل جلالة السلطان والوفد المرافق ليه... وكل الدعم سيكون موجودا لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال".

وأردف الرئيس السيسي: "مصر لديها خطة كبيرة جدا في تطوير المساجد الخاصة بآل البيت والصحابة اللي جاءوا لمصر والصالحين، وكان فيه عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السطان حسن والمواردي ومساجد كثيرة جدا، من أول السيدة نفيسة إلى السيدة زينب".