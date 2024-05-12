بالأسماء.. مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلّف أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 13 وزيرًا.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وقال إنه سيتم خلال السنوات الأربع "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد"، وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة، حسب رسالة مصورة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة.

وأفادت وزارة الإعلام الكويتية، الأحد، أنه صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وتضم 13 وزيرًا، هم:

1- فهد يوسف سعود الصباح

نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية

2- شريدة عبدالله سعد المعوشرجي

نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3- الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي

نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط

4- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري

وزيرًا للإعلام والثقافة

5- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزيرًا للصحة

6- الدكتور أنور علي عبدالله المضف

وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

7- الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني

وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

8- عبدالله علي عبدالله اليحيا

وزيرًا للخارجية

9- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان

وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للبلدية

10- الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي

وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الاسلامية

11- عمر سعود عبد العزيز العمر

وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات

12- الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري

وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان

13- الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة

وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب