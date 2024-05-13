دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الاثنين، عن توفير مختبر ذي تقنية عالية لتحليل ماء زمزم في جميع المراحل للتأكد من نظافة وخلوه من الملوثات، بحسب بيان للهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية" واس".

وقالت الهيئة العامة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيانها إنها تعلن "عن توفير مختبر يتولى الإشراف على جميع مراحل التعقيم، بهدف نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات خلال جميع مراحل التعقيم، استعدادًا إلى موسم حج هذا العام، لضمان تعقيم مياه زمزم دون تغيير في لون الماء أو رائحته أو طعمه".

وأردفت الهيئة أنه يتم تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية، لضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته، ويصل مستوى التعقيم من البكتيريا والفيروسات إلى نسبة (99.77%)، والكيلو واط الواحد من الكهرباء يعمل على تعقيم 12 ألف غالون من الماء"، حسبما أوردت الوكالة.

وأوضحت الهيئة تفاصيل عملية تعقيم ماء زمزم قائلة إنه "حفاظاً على سلامة مياه زمزم، تُتخذ مجموعة من الإجراءات منها، ضخ مياه زمزم من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر مواسير لا تصدأ (استانليس استيل) إلى خزانات مغلقة تمامًا معالجة كيميائيا، لمنع حدوث أي تفاعل كيميائي أو أي نشاط بكتريولوجي بين مكونات مياه زمزم، والخزانات تمر قبل تخزينها بمرشحات (فلاتر) تحجز الرمال والشوائب، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية، وعند ضخ ماء زمزم من الخزان إلى المسجد الحرم لاستعمالها، يتم مرورها من خلال مرشحات (فلاتر) لحجز أي رواسب، ثم يجري تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية مرة أخرى، لتُنقل إلى المسجد الحرام عبر مواسير لا تصدأ، ويتم إجراء التحاليل اللازمة لمياه زمزم في مختبرات الهيئة المخصصة (كيميائيا وبكتريولوجيا) قبل استعمالها، للكشف عن أي ملوثات كيمائية أو بكترولوجية"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أنه "يشترط توفر شهادات صحية لجميع العاملين في السقيا، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ونظافة القواعد التي توضع عليها الحافظات بصفة مستمرة بإشراف الإدارة وتعبئة الحافظات وتوزيعها في أرجاء المسجد الحرام والساحات بعد التأكد من نظافتها، وتبديل الكاسات المستعملة..."، حسبما أوردت الوكالة السعودية.