(CNN) – نفى الأكاديمي الكويتي والنائب السابق، عبدالله النفيسي، ما يُنشر على حساب يُسمى "علقم" للمرة الثانية متهما إياه بـ"الكذب" وواصفا إياه بـ"الذباب الإلكتروني" في حين رد صاحب الحساب على النفيسي متمسكا بالادعاءات التي نشرها حول "استدعائه إلى أمن الدولة" مع عدد من الشخصيات الكويتية بعد إعلان أمير البلاد حل مجلس الأمة.

وفي البداية، نشر صاحب حساب "علقم" على منصة "إكس"، تويتر سابقا، ادعاءات ذكر فيها أن النفيسي وبعض الشخصيات الكويتية تم استدعاؤهم من جانب أمن الدولة ليرد عليه النفيسي قائلا: "كل ما ذكره المدعو (علقم) في حسابه غير صحيح ولم يحدث. لم يتم استدعائي ولا التحقيق معي ولم أصرح بأي شيء كما ادعى ولذلك اقتضى التنويه".

وعاد "علقم" ليرد على منشور النفيسي قائلا: "اولاً لك كل التقدير والاحترام كونك أنت قامة سياسية... ثانياً لك الحق ان تتستر على قدومك لجهاز أمن الدولة وهذا شأنك الخاص لا أنازعك فيه بتاتاً ولكن لم اذكر إلا الحق وكان باستقبالك خارج المبنى... العميد الحقوقي صالح فهد النجم... العميد محمد باسل الهارون... يعلم الله أنها الحقيقة"، حسب قوله.

وكتب النفيسي ردا آخر مساء الإثنين على "علقم" جاء فيه: "يبدو أن (علقم) مستمر في كذبه وواضح أنه ذباب إلكتروني يتحرش. فما العمل مع من يتخفى وراء الاسم المستعار؟"، حسب تعبيره.

وكتب "علقم" ردا آخر على النفيسي جاء فيه: "نعم اسمي مستعار وغير معروف للبعض و 85% من السياسيين يعلمون من انا حتى... انت تعرفني ( جيداً ) وتعرف من أكون... دفاعي عن وطني ونشر الحقائق لجميع دول الخليج هو دعم لقيادتي السياسية و توضيح فساد الفاسدين للجميع.. شكراً على اهتمامك و اسمي عندك روح قدم شكوى ضدي اذا تحب"، حسب قوله.

ويأتي هذا الجدل بعد إعلان أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة، الجمعة، ووقف العمل ببعض بنود الدستور لمدة 4 سنوات.