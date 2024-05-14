دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مقطع فيديو لحديث بين المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، ونائب وزير الثقافة التابع لحكومة الحوثيين المدعومين من طهران، محمد حيدرة، إذ وصف الأخير خامنئي بـ"قائدنا" وأبلغه تحيات زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

ونشر حساب خامنئي الرسمي على "إكس" المقطع مع تعليق: "اليوم؛ حوار بين نائب وزير الثقافة اليمني الأستاذ محمد حيدرة والإمام الخامنئي في المعرض الدولي الخامس والثلاثين للكتاب في طهران".

وأضاف حساب خامنئي في المنشور: "تجدر الإشارة إلى أن اليمن حلّ هذا العام كضيف شرفٍ خاصّ على المعرض".

وخلال المقطع يقول حيدرة: "السلام عليكم قايدنا (قائدنا)... كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير ننقل لكم تحيات السيد عبدالملك من اليمن... يُحبكم ويُسلم عليكم كثيرا كثيرا كثيرا"، ليرد خامنئي: "وعليه السلام كثير وكثيرا وكثيرا".

وأردف المسؤول الحوثي قائلا: "وسعدنا بأن تشرفنا برؤية وجهكم الكريم نسأل الله أن يحفظكم ويطيل بعمركم وأن يحرسكم للإسلام... أنتم تدعمون كل العالم الإسلامي... اليمن يكن لكم المحبة كثيرا... الشعب اليمني يحبكم كثيرا ويدعو لكم"، ليجيب المرشد الإيراني: "ونحن أيضا نحب الشعب اليمني الباسل... الحمدلله"، ورد حيدرة: "لا تحرمونا من دعائكم ادعوا لنا"، حسب قوله.

وانتشر المقطع بشكل واسع على المنصة وحصد العديد من التعليقات، وخصوصا في ظل الدعم الإيراني الكبير للحوثيين في اليمن عسكريا ولوجستيا.

ونستعرض فيما يلي بعض التعليقات: