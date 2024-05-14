السعودية.. شرطة مكة تقبض على مواطن "أساء للذات الإلهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي بتهمة "الإساءة للذات الإلهية".

وقال بيان الأمن العام السعودي، الثلاثاء: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن لإسائه للذات الإلهية في محتوى بأحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كان مقطع فيديو لأحد الأشخاص قد جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية، فيما دعت وسوم رائجة إلى القبض عليه.

كانت دوريات الأمن في محافظة جدة ألقت القبض على مواطن آخر في واقعة مماثلة في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

حسب المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية، فإن عقوبة السب والتعرض للذات الإلهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يعاقب فاعلها بعد ثبوت الإدانة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال (حوالي 800 ألف دولار)".