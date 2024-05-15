دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الأربعاء، "خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقع على "خارطة الطريق"، في الرياض، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيرته الأمريكية جنيفر جرانهولم.

تمثل الخارطة "الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في 15 يوليو/تموز 2022، بين البلدين، كما تضع جدولاً زمنيًا يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون"، بحسب واس.

وأشارت "واس" إلى أن الوزيران بحثا آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، منها "الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"، مع "تعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة... وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة النظيفة".

واتفق الجانبان على أن "يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات".