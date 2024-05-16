(CNN) – أثار تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أثناء المشاركة في القمة العربية الـ33 التي أُقيمت في البحرين، الخميٍس، حول "هجوم 7 أكتوبر"، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عباس في كلمته: "أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً".

وأكد الرئيس الفلسطيني على "الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق"، مؤكدا أن "الاولوية الأولى الآن الوقف الفوري للعدوان، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير شعبنا من غزة أو الضفة، والبدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية"، حسب قوله.

وأثار هذا التصريح ردود فعل واسعة، إذ انتقد البعض الرئيس الفلسطيني واصفين "حماس" بـ"حركة مقاومة"، في حين رحب آخرون بحديث أبو مازن.

نستعرض فيما يلي أبرز ردود الفعل: