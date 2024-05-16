(CNN)-- بدأت، الأربعاء، محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، المتهم بالعمل كعميل أجنبي لصالح مصر ومساعدة حكومة قطر مقابل تلقي رشاوى من رجال الأعمال في نيوجيرسي.

ويحاكم مع اثنين من المتهمين مع مينينديز وهما: وائل حنا، رجل الأعمال المصري الأمريكي، وفريد دعيبس، مطور عقاري في نيوجيرسي ودفع الثلاثة ببراءتهم.

وقال آفي فايتسمان محامي السيناتور الأمريكي إن موكله لم يأخذ رشاوى أبدا، وأضاف أن هناك "تفسيرات بريئة" بشأن السبائك الذهبية التي وجدت بحوزته.

وأضاف فايتسمان لهيئة المحلفين خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مانهاتن: "استمعوا إلى الأدلة إنهم يريدون أن يعميكم الذهب والنقود"، في إشارة إلى سبائك الذهب والسيارة الفاخرة المملوكة لنادين زوجة السيناتور، المتهمة أيضا في القضية ومن المقرر أن تُحاكم في يوليو/تموز.

وتابع: "تذكروا كلماتي، لن يكون هناك شاهد يدخل إلى قاعة المحكمة ويقول إنه ناقش الرشوة مع السيناتور مينينديز.. ولا واحد".

وقالت المدعية العامة لارا بومرانتز لهيئة المحلفين إنهم سيرون الأدلة ويستمعون إلى شهادة حول مؤامرة استمرت لسنوات بين مينينديز وزوجته نادين واثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي لتلقي رشاوى لاستخدام سلطته لتسهيل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر والضغط على المدعين والمحققين لوقف التحقيقات والقضايا الجنائية.

وأضافت بومرانتز: "كان مينينديز عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي مدفوعا بالجشع، ركز على مقدار الأموال التي يمكن أن يضعها في جيبه وفي جيب زوجته ولهذا السبب نحن هنا اليوم، وهذا هو ما تعنيه هذه المحاكمة.. هذا هو كل شيء".

وفي المقابل، قال فايتسمان إن مينينديز "كان يتصرف بشكل قانوني" كعضو في مجلس الشيوخ من خلال الانخراط في الجهود الدبلوماسية لصالح الولايات المتحدة والدفاع عن ناخبيه في نيوجيرسي.

وبشأن سبائك الذهب التي عثر عليها المحققون في منزل مينينديز، أشار فايتسمان إلى نادين، زوجة السيناتوركانت تحتفظ بــ"ذهب العائلة"، وأوضح أنها من لبنان حيث يعد الاحتفاظ بالذهب "أمرا ثقافيا"، مضيفا أن الهدايا من الذهب والفضة شائعة في حفلات الزفاف والخطوبة، وتابع أن "الأدلة ستظهر أن عائلة نادين كان لديها الكثير من الذهب".

وذكر أنه تم العثور على سبائك الذهب في خزانة نادين المغلقة، والتي لم يتمكن السيناتور من الوصول إليها.

وشدد محامي مينينديز على أن نادين – التي يقول ممثلو الادعاء إنها كانت الوسيط بين مينينديز والمسؤولين المصريين والمتهمين الآخرين – أخفت أشياء عن السيناتور، وقال فايتسمان: "لا يعرف مينينديز بالضرورة ما الذي يحدث مع نادين”، دون الخوض في تفاصيل ما لم يكن السيناتور على علم به.

وقدم المحامي المزيد من "التفسيرات البريئة"، حيث أشار إلى أنه لا يوجد شيء غير طبيعي بشأن بصمات أصابع فريد دعيبس على المظاريف التي تحتوي على عشرات الآلاف من الدولارات والتي تم العثور عليها في منزل السيناتور، مشيرا إلى أن الاثنين كانا صديقين منذ عقود، وتسأل: "هل ستفاجأ عندما تجد بصمات صديقك على أحد متعلقاتك؟"، وقال لهيئة المحلفين إن "هناك جانبًا آخر لهذه القصة".

يذكر أن مرافعات المتهمين الآخرين مع مينينديز، دعيبس ووائل حنا، ستبدأ صباح الخميس.



