السعودية.. فيديو إيحاءات جنسية يدفع السلطات للقبض على مقيم سوري

صورة من الفيديو "المموه" الذي أعادت وزارة الداخلية السعودية نشره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على "ايحاءات جنسية" لمقيم يحمل الجنسية السورية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية وعبر صفحتها بمنصة سناب شات أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" مؤكدة إلقاء القبض على المقيم السوري.

وقالت الداخلية في بيان: "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على مقيم لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية".

ونشرت الداخلية صورة للمقيم السوري (من الخلف) بعد القبض عليه مؤكدة أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".