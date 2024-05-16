مسؤول أمريكي لـCNN: "رصيف المساعدات" تحرك من ميناء أشدود إلى غزة

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكةCNN ، الأربعاء، إن الرصيف العائم الذي سيسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من البحر تحرك من ميناء أشدود باتجاه غزة.

وأدت المخاوف الأمنية وظروف البحر إلى تأخير حركة الرصيف لعدة أيام، ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر قال إن الرصيف يجب أن يكون جاهزا للعمل"خلال الأيام المقبلة".

ويقع ميناء أشدود على بعد حوالي 30 ميلا من موقع التوزيع في غزة حيث سيتم تفريغ المساعدات من الرصيف، مما يعني أن مكوناته يجب أن تكون في مكانها قريبا.

ويتكون النظام اللوجستي المشترك على الشاطئ (JLOTS) من جزأين: الرصيف العائم حيث سيتم تفريغ الشحنات والجسر لنقل الشحنات إلى نقطة التوزيع في غزة.

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 8400 مأوى مؤقت، في طريقها من قبرص إلى غزة، وقالت: "سيتم توزيع المساعدات داخل غزة في أقرب وقت ممكن".

وتشكل قبرص نقطة انطلاق للمساعدات الإنسانية التي سيتم شحنها إلى غزة عبر الجسر البحري والرصيف.