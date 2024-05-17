(CNN) – التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعضو الكنيست الإسرائيلي رئيس القائمة العربية الموجة، منصور عباس، وبحثا التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي مع عباس "التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفقا لوام.

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وحذر الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء من "التصعيد الخطير القائم في المنطقة"، وشدد على ضرورة "تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتزايد، والعمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسهم في حماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن "الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع على نحو مكثف وآمن ودون عراقيل".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على "أهمية الدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين""، وفقا لوام.