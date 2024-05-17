محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يظهران في صورة مشتركة للمرة الأولى منذ مدة

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يظهران في صورة مشتركة بعد أشهر من أنباء عن "خلاف" مزعوم
Credit: badr asakerLtwitter

(CNN) – ظهر رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في صورة مشتركة للمرة الأولى منذ مدة طويلة وذلك بالمنطقة الشرقية في المملكة. 

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، الصورة التي جمعت رئيس الإمارات وولي العهد السعودي، عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا. 

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وعلّق العساكر على الصورة قائلا: "سمو ولي العهد يلتقي بأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقصر العزيزية بالمنطقة الشرقية". 

وظهر الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان مبتسمين بالصورة في إشارة إلى الوفق والتقارب بينهما.

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