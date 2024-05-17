تفاعل على تقدّم محمد بن سلمان والسيسي للقادة العرب بالممر المؤدي للقمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسير القادة العرب ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية في البحرين، الخميس.

وأبرز نشطاء تقدّم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وبجانبهما المضيف ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة في الممر الذي احتشد فيه أطفال قاموا بإلقاء الورود على طريق القادة.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته بالقمة: "أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تتجاوز الـ700 مليون ريال سعودي وسيرت جسور جوية وبحرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع".

من جهته قال السيسي في كلمته: "مصر تنخرط مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة"، لافتا إلى أن "مصر أضاءت شعلة السلام في المنطقة وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية".