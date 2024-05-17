أمريكا: لا مؤشرات على أن "حماس" تخطط لاستهداف "رصيف المساعدات"

(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن بلادها لم ترصد أي مؤشرات على أن حركة "حماس" تخطط لاستهداف الرصيف المؤقت الذي تم الانتهاء منه مؤخرا والمخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي مؤشرات على أنه ينبغي أن تكون هناك أي هجمات على هذا الرصيف، ولكن في حالة وقوع هجمات إما باتجاه الممر الإنساني البحري أو حول منطقة التجمع، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى هذه المساعدات".

وأضافت سينغ: "الولايات المتحدة تعمل مع القوات الإسرائيلية، التي ستساعد في توفير الأمن للقوات الأمريكية التي تدير الرصيف، الذي تم ربطه بساحل غزة خلال الليل".

يذكر أن قذائف هاون سقطت بالقرب من موقع الرصيف مرتين في الأسابيع الأخيرة.

وفي سياق متصل، دعا البيت الأبيض إسرائيل إلى ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع وسط حرب إسرائيل ضد "حماس".

وقالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين، إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء العمليات العسكرية حول معبر رفح الحدودي، ونريد مواصلة الضغط على إسرائيل لزيادة مستوى المساعدة التي تدخل غزة، لأن هذا المستوى من المساعدات لا يزال غير كاف".

وأضافت: "منذ 5 إبريل/ نيسان، تم نقل أكثر من 7 آلاف شاحنة إلى غزة، وأن ما يقرب من 250 شاحنة انتقلت بالأمس إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة ومعبر تم افتتاحه حديثا في شمال غزة".

وتابعت: "أعتقد أن من المهم الإشارة إلى ذلك، وذلك بسبب ضغط الرئيس (بايدن) وعلاقته برئيس الوزراء (نتنياهو) وإصراره وضغطه وقوله إننا بحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لأننا نعلم مدى خطورة الوضع الإنساني، ونحن مستمرون في إجراء هذه المحادثات مع إسرائيل".