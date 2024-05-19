دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل عدد النازحين داخليًا الارتفاع إلى 75.9 مليون حالة نزوح داخلي على مستوى العالم حتى نهاية عام 2023، ارتفاعًا من 71.1 مليونًا في عام 2022. وفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، الذي نشر تقريره العالمي السنوي حول النزوح الداخلي الذي قسم أسباب النزوح إلى العنف والصراع أو بسبب الكوارث الطبيعية.

وبلغ إجمالي حركات النزوح الداخلي في عام 2023 بسبب الصراعات والكوارث، 46.9 مليونًا، منهم 20.5 مليون نزحوا بسبب الصراع والعنف، و26.4 مليون نازح بسبب الكوارث.

وكان 68.3 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح داخلي بسبب النزاع والعنف في نهاية عام 2023، وهو أعلى رقم منذ توفر البيانات. ويستضيف السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا واليمن ما يقرب من نصف النازحين داخليًا في العالم. أي زيادة بنسبة 9% في عدد النازحين بسبب الصراع والعنف منذ عام 2022.

ويسجل التقرير النزوح الداخلي والحركة القسرية خلال العام. يمكن إجبار نفس الشخص على التحرك عدة مرات، ومركز رصد النزوح يحسب كل حركة نزوح. على سبيل المثال، قد يضطر الشخص الذي يفر من الصراع ويذهب إلى مخيم للنازحين إلى الفرار مرة أخرى إذا تعرض المخيم لهجوم أو تعرض لزلزال أو فيضان أو أي كارثة أخرى.

وارتفعت أعداد النازحين داخليًا بنسبة 50% في السنوات الخمس الأخيرة.

ويستمر هذا الرقم في الارتفاع، حيث ينضم الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب الكوارث أو الصراع أو العنف إلى أولئك الذين يعيشون في حالة نزوح لسنوات أو حتى عقود ولم يتوصلوا بعد إلى حل دائم.

وتسببت الصراعات والعنف في حدوث 20.5 مليون حالة نزوح أو حركة داخلية جديدة في 45 دولة وإقليم خلال عام 2023. وشكل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية ما يقرب من ثلثي المجموع.

وتسببت الفيضانات والعواصف والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث في 26.4 مليون حالة نزوح في عام 2023، وهو ثالث أعلى إجمالي سنوي للنزوح في السنوات العشر الماضية. والـ 7.7 مليون نازح داخليًا بنهاية 2023 بسبب الكوارث هو ثاني أعلى عدد للنازحين منذ أن بدأ مركز رصد النزوح الداخلي في 2019 في تسجيل هذا المقياس. وتشمل البلدان والأراضي الـ148 التي أبلغت عن عمليات نزوح بسبب الكوارث.

والبلدان التي سجلت أعلى أرقام لحالات النزوح الداخلي بسبب النزاع والعنف في 2023 هي: السودان جمهورية الكونغو الديموقراطية، والأراضي الفلسطينية، ميانمار وأثيوبيا

أدى صراع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان 2023، إلى نزوح 6 ملايين شخص خلال العام، وأكثر من ذلك مقارنة بالسنوات الـ 14 الماضية مجتمعة. وقد أدى ذلك إلى نزوح 9.1 مليون شخص داخليًا حتى نهاية العام، مما جعل السودان البلد الذي يضم أكبر عدد من النازحين داخليًا على مستوى العالم. وهو ثاني أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق بعد أوكرانيا في عام 2022.

وأدى الصراع والعنف إلى نزوح 3.8 مليون شخص في الكونغو في عام 2023، وهو انخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ أربعة ملايين في عام 2022، لكنه لا يزال ثاني أعلى رقم على مستوى العالم بعد السودان. تعد الكونغو من بين البلدين الأكثر تضررًا من النزوح بسبب النزاع على مستوى العالم منذ عام 2016.

وحدثت 3.4 مليون حركة نزوح جديدة في قطاع غزة في الربع الأخير من عام 2023 خلفت 1.7 مليون نازح داخليًا بنهاية العام إثر شن حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية هجومًا على إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان حالة الحرب وشن عملية عسكرية جوية وبرية وبحرية في غزة. وأدى الصراع الذي أعقب ذلك إلى حدوث رقم قياسي بلغ 3.4 مليون حالة نزوح في الإقليم، أي ما يقرب من 17٪ من الإجمالي العالمي للصراع في عام 2023. وامتد النزاع أيضًا إلى لبنان، حيث تم الإبلاغ عن رقم قياسي بلغ 78,000 حالة نزوح.



