دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه رجال أعمال كبار في مصر إلى عقد شراكات لتطوير مشروعات سكنية وسياحية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، لاستغلال الطلب المتزايد على المنطقة، التي أصبحت الأغلى في مصر بمتوسط سعر للمتر يتراوح بين 80-100 ألف جنيه (1708-2135 دولارًا)، وسط توقعات بارتفاعات جديدة خلال موسم الصيف الحالي.

يأتي هذا عقب إعلان الحكومة المصرية توقيع عقد مع شركات تابعة لصندوق سيادي إماراتي صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع مقابل 35 مليار دولار مقسمة ما بين مبلغ 24 مليار دولار تم سدادهم على دفعتين الأول بعد أسبوع من توقيع الصفقة، والثانية الأسبوع الماضي، مع تنازل عن ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لتحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية في مصر.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر تنفرد بالعديد من المزايا التنافسية المؤهلة لأن تصبح نقطة جذب للسياحة العالمية، سواء أجمل شواطئ العالم المطلة على البحر المتوسط أو المناخ المعتدل معظم العام، مضيفًا أن المنطقة ستصبح الوجهة الأولى للسياح الأوروبيين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتنفيذ مشروعات سياحية ضخمة بالمنطقة قادرة على جذب السياح من شريحة الدخل مرتفعة العائد.

وأطلقت الحكومة في عام 2020 مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، يضم 6 قطاعات رئيسية للتنمية هي العلمين والحمام، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم، ويستهدف المخطط جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لإقامة تجمعات عمرانية ومشروعات للتنمية الزراعية والساحلية، وفق بيان رسمي.

وأضاف أبو العينين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مجموعة كليوباترا تنفذ مشروعًا ضخمًا بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بإجمالي استثمارات يتجاوز 80 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، يضم في مرحلته الأولى فندقًا من فئة 5 نجوم جاهز للتشغيل خلال موسم الصيف الحالي، يتوقع أن يستقبل نزلاء من داخل وخارج مصر مما يرفع من العوائد السياحية لمصر، على أن يتم تطوير المشروع في مرحلته الثانية والثالثة بالشراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور لإنشاء مشروع سكني وسياحي عالمي.

وحسب تقرير متخصص لشركة "ذا بور كونسلتنج"، بلغ حجم مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في مصر 235 مليار جنيه (50.2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 217%مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وزادت عدد الوحدات المباعة إلى 18.3 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو سنوي 51%، وبلغ متوسط الأسعار 13.5 مليون جنيه (288.3 ألف دولار) للوحدة بزيادة سنوية 115%.

من جانبه، قال رئيس لجنة التشييد والبناء، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن هناك ارتفاعًا في الطلب على الأراضي في الساحل الشمالي لتطوير مشروعات سكنية وسياحية لتلبية الطلب على المنطقة، والذي تزايد بشكل لافت خلال آخر عامين، حتى أن شركات التطوير حققت مبيعات قياسية خلال صيف عامي 2022 و2023، مضيفًا أن صفقة مدينة رأس الحكمة ساهمت في زيادة الإقبال على المنطقة خاصة وأن المدينة يخطط أن تصبح واجهة سياحية تضم مطار ومارينا لليخوت لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

ووفق بيان رسمي، فأن حجم استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة البالغ مساحتها أكثر من 170 مليون متر ستصل إلى 150 مليار دولار، خلال سنوات تطوير المشروع، وستضم مطار ومارينا دولي، وبالفعل وافقت الحكومة الشهر الماضي على تخصيص قطعتي أرض بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي، كما وافقت على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن كبرى شركات التطوير العقاري المصرية اتجهت إلى عقد شراكات مع ملاك الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي لتطوير مشروعات سكنية وسياحية ضخمة بالمنطقة، وفي الوقت نفسه استغلال تكلفة شراء الأرض في سرعة تنمية المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد، وتلبية الطلب على المنطقة.

وذكر أن سعر المتر المربع في الساحل هو الأغلى في مصر ويتراوح بين 80-100 ألف جنيه (1708-2135 دولار) مقارنة بمختلف وجهات التطوير العقاري الأخرى مثل العاصمة الإدارية، وبلغ متوسط سعر المتر 40 ألف جنيه (854.4 دولار)، ومستقبل سيتي 50 ألف جنيه (1067 دولارًا)، والقاهرة الجديدة 80 ألف جنيه (1708 دولارات)، مضيفًا أن عائد الاستثمار العقاري في مشروعات الساحل هو الأعلى في مصر.

ونقلت وسائل إعلام محلية تقارير بشأن اعتزام رجلي الأعمال ياسين منصور وكامل أبو علي الدخول في شراكة لإنشاء مشروع سياحي في الساحل الشمالي، كما تعتزم شركة سعودية تطوير مشروع آخر بالشراكة مع شركة مصرية.

وتوقع فتح الله فوزي، أن يرتفع متوسط سعر المتر بمشروعات الساحل الشمالي خلال موسم صيف 2024 الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة ليتراوح بين 80-120 ألف جنيه (2135-2563 دولار)، في ظل الطلب المرتفع على المنطقة لتحقيق عائد مرتفع من الاستثمار العقاري.