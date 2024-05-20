(CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية برفع أوامر اعتقاله، بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس، بأنه "فضيحة سياسية".

وفي حديثه، الاثنين، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب الليكود، قال نتنياهو إن الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "لن يردعنا".

وأضاف الزعيم الإسرائيلي: "سنواصل الحرب حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

تشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع"، حسبما قال كريم خان لكريستيان أمانبور كبيرة المراسلين الدوليين في CNN.