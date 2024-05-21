سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" يحذر من "قيام دولة فلسطينية تديرها حماس"

(CNN)-- قال الكاتب البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، إنه يعتقد أن حركة "حماس" ستتولى مسؤولية الدولة الفلسطينية "إذا تم تشكيلها الآن".

وأضاف رشدي، في مقابلة مع قناة RBB24 الألمانية: "كنت أؤيد إقامة دولة فلسطينية معظم حياتي، منذ الثمانينيات، ولكن إذا كانت هناك دولة فلسطينية الآن، فستديرها حركة حماس وستكون لدينا دولة شبيهة بطالبان وتابعة لإيران، هل هذا ما تريد الحركات التقدمية لليسار الغربي خلقه؟".

وقال سلمان رشدي عن الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في الولايات المتحدة إن "أي شخص عادي سيصاب بالصدمة من عدد الوفيات الأبرياء في غزة"، لكنه أضاف أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين "يفشلون في التنديد بأعمال حماس".

وتابع: "أعتقد أن المتظاهرين يمكنهم أيضا أن يذكروا حماس لأن كل شيء بدأ معهم، وحماس منظمة إرهابية، ومن الغريب أن تدعم منظمة طلابية تقدمية شابة جماعة إرهابية فاشية، لأنهم يفعلون ذلك بطريقة ما".

وذكر المؤلف، الذي تم استهدافه بسبب كتاباته عدة مرات، أن الدعوات إلى "فلسطين حرة تصبح إشكالية عندما تنحدر إلى معاداة السامية وأحيانا إلى دعم حماس".