(CNN) -- قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون "نقطة تحول تاريخية" في الشرق الأوسط.

وفي حديثه في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قال هرتسوغ إنه ناقش هذا الاحتمال مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "هناك خيار للتطبيع مع السعودية هذه خطوة يمكن أن تجلب تغييراً هائلاً، قد تكون "نقطة تحول تاريخية" تشكل انتصاراً على إمبراطورية الشر".

وأشار هرتسوغ إلى أن "الإمبراطورية" أكبر من "حماس"، وتابع: "صراعنا، في النهاية، ليس فقط القتال ضد حماس. بل هي معركة تاريخية استراتيجية عالمية أوسع، ويجب أن نفعل كل شيء لننسجم مع الرؤية الكبرى للتطبيع".

وقال الرئيس الإسرائيلي إن أعداء إسرائيل كانوا يحاولون تدمير علاقاتها الدولية، وتابع: "إيران ووكلاؤها، جنبا إلى جنب مع مختلف دعاة المقاطعة، يحاولون بكل الطرق تدمير هذه الروابط من خلال حملة دولية عدوانية وساخرة ضدنا. وقد تجلى ذلك بالأمس في التصريح الفاضح الذي أدلى به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والذي ساوى بين حكومة إسرائيل - الدولة الديمقراطية - وبين قادة منظمة إرهابية قاتلة"، حسب قوله.