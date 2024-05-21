السعودية: إعدام سعودي "ارتكب جريمة مهددة للأمن الوطني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي، الثلاثاء، قالت إنه أُدين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وإطلاق نار على مراكز شرطة ونقاط ودوريات أمنية.

في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية: "أقدم محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية - على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في انضمامه لتنظيم إرهابي يستهدف قتل رجال الأمن، وإطلاق النار على مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية وقيامه بأدوار مع عناصر هذا التنظيم لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية".

وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق المذكور".

وأشار البيان إلى أنه "تم تنفيذ حُكم القتل بحق محمد بن نبيل بن محمد آل جوهر - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1445هـ الموافق 21 / 5 / 2024م، بالمنطقة الشرقية".