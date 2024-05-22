دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن يدعى ذيب بن سعيد بن محمد القحطاني بعد إدانته بجريمة قتل مواطن من أبناء قبيلته في منطقة عسير.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم ذيب بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل هادي بن علي بن عائض القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته".

وتابعت الداخلية في بيانها: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ذيب بن سعيد بن محمد القحطاني، يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1445هـ الموافق 21 / 5 / 2024م، بمنطقة عسير.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".