دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاتصال المرئي الذي أجراه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لافتين إلى أدوات وأغراض كانت على مكتب الأمير خلال الاتصال.

ومن بين الأمور التي أبرزها نشطاء وجود مجسم للكرة الأرضية وألقى آخرون الضوء على القلم الموجود على المكتب ونوعه في حين ذهب آخرون لإبراز وجود نسخة من القرآن وإلقاء الضوء من قبل نشطاء آخرين على مدى ترتيب المكتب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بنسختها "الأخبار الملكية" صورا ومقاطع فيديو من الاتصال المرئي ذاكرة أن الأمير محمد بن سلمان أكد "التزام المملكة العربية السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام"، مشيرا إلى "رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة".

من جهته أعرب رئيس الوزراء الياباني عن "تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.." وفقا لما نقلته الوكالة السعودية التي لفتت بتقريرها إلى أنه "جرى خلال الاتصال المرئي استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".