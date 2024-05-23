مصدر يكشف لـCNN عن "خطوات" تدرسها إسرائيل ضد النرويج وأيرلندا وإسبانيا

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس اتخاذ المزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وإيرلندا وإسبانيا بعد أن أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الخطوات قيد الدراسة "تشمل إلغاء زيارات مسؤولين من هذه الدول إلى إسرائيل، وكذلك تأشيرات الدخول للدبلوماسيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرتهم على زيارة المناطق في الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية".

وتابع المصدر أن إسرائيل "تدرس أيضا التواصل مع الولايات المتحدة للحصول على دعم دبلوماسي لتقديم توضيحات من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن قرارها، ومطالبة الولايات المتحدة بمحاولة إقناع الدول الأخرى بعدم أن تحذو حذوها".

يذكر أن إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الأربعاء، العزم على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار أثار ردود فعل متباينة مصحوبة بترحيب فلسطيني وعربي ورفض إسرائيلي وأمريكي.