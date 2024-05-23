قتله بعد صدم مركبته وقلبها.. السعودية تنفذ الإعدام بحق آل سعد القحطاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفذت السلطات السعودية، الأربعاء، حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن في العاصمة، الرياض، أقدم على صدم وقلب مركبة مواطن آخر مما أدى إلى وفاة الأخير.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم بندر بن محمد بن ناصر آل سعد القحطاني - سعودي الجنسية -، على قتل ضافي بن هذال بن شافي السبيعي - سعودي الجنسية -، وذلك بصدم مركبته عمداً مما أدى إلى انقلابها ووفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن محمد بن ناصر آل سعد القحطاني - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 14 / 11 / 1445 هـ الموافق 22 / 5 / 2024 م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".