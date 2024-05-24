هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا وسيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

لقد أصبحت حرب إسرائيل على غزة "حرب تحرير فلسطين". لقد هزت وحشية الحرب والتجاهل الصارخ للقانون الدولي السياسة العالمية حتى النخاع. وبالوحدة العربية، ستنتصر فلسطين في تحريرها، مما يمهد الطريق للسلام والأمن في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأمريكية تعترف بالحاجة إلى حل الدولتين، إلا أنها تعرقله عمليا، كونها الفيتو الوحيد لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. تعول إسرائيل على الولايات المتحدة لمواصلة منع ظهور دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية. ولكن حتى هذه العقبة يمكن التغلب عليها.

الدول العربية، بوحدة مثيرة للإعجاب، تتحايل على المقاومة الأمريكية. في أعقاب اجتماع جامعة الدول العربية في البحرين في منتصف مايو/أيار، يعمل العالم العربي من أجل عقد مؤتمر عالمي لتنفيذ حل الدولتين.

ويدعو إعلان البحرين إلى "عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، ويجسد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كوسيلة لتحقيق السلام العادل والشامل".

تتعزز الوحدة العربية بشأن حل الدولتين منذ أكثر من عقدين. جاء الاختراق في عام 2002 مع مبادرة السلام العربية، على الرغم من أن إسرائيل رفضت عرض السلام العربي لحل الدولتين، ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا وتكرارا في سياساتها الرافضة. وبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كرر الزعماء العرب والمسلمون اقتراح السلام في اجتماع عقد في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة الدبلوماسية المدعومة من العرب لحل الدولتين، حتى مع استمرار حرب إسرائيل على غزة بلا هوادة على الأرض. بعد العديد من التأخيرات واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة، أيد مجلس الأمن الدولي أخيرا وقفا فوريا لإطلاق النار في 25 مارس/آذار، رغم أن إسرائيل تجاهلت القرار. في 18 أبريل/نيسان، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، حيث صوتت الولايات المتحدة فقط ضدها وامتنعت دولتان (المملكة المتحدة وسويسرا) عن التصويت. في 10 مايو/أيار، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة محاولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة في تصويت 143 مؤيدا و9 معارضين.

إن العملية الدبلوماسية في الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية لا تؤدي إلى عزل الولايات المتحدة فحسب، بل إن قوة القانون الدولي تؤثر بلا هوادة أيضا. أدت قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية إلى صدور حكم مؤقت حاسم من محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني بأن إسرائيل تنتهك بشكل معقول اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وإلى أمر في 24 مايو/أيار لإسرائيل بوقف عملياتها في رفح فورا. وقد أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الآن بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

سوف يصنع المؤتمر العالمي جولة نهائية حول الولايات المتحدة. وعلى الأرجح، سوف تغير الولايات المتحدة موقفها. إن عزلة الولايات المتحدة في العالم أمر لا يطاق من أجل أمنها ومصالحها الوطنية. تحتاج الولايات المتحدة إلى علاقات طيبة مع العالم العربي، مع ما يقرب من 500 مليون نسمة، وموقعه الاستراتيجي، ودوره الاقتصادي، ومركزيته في نظام الطاقة العالمي. تحتاج الولايات المتحدة إلى علاقات جيدة مع العالم الإسلامي، مع ما يقرب من 2 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم.

يعمل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة بشكل محموم لكبح التحركات نحو حل الدولتين. في السياسة الأمريكية الفاسدة، يتحدث المال. اللوبي الإسرائيلي يعد بتمويل الحملات الانتخابية. ومع ذلك، فإن الضغط له حدوده. يتحول الرأي العام الأمريكي ضد حكم "الفصل العنصري" الإسرائيلي وعنفه المروع في غزة.

تظهر وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية الآن للجمهور الأمريكي أنه قبل أكتوبر 2023 بوقت طويل، أصبح نظام العدالة الإسرائيلي بالفعل أداة للقمع ونزع الملكية والقتل المنهجي ضد الفلسطينيين. تنقل وسائل التواصل الاجتماعي الدمار اليومي في غزة، حيث يشمت الجنود الإسرائيليون وهم يدمرون جامعة أو مستشفى أو مبنى سكنيا.

تحاول الولايات المتحدة مناورة أخيرة، خدعة فرق تسد القديمة في محاولة لكسر الوحدة العربية حول فلسطين من خلال عقد صفقة جانبية مع المملكة العربية السعودية. وتعد الولايات المتحدة بالتكنولوجيا النووية، والطائرات المقاتلة المتقدمة، واتفاقية الدفاع، إذا قام السعوديون بالتطبيع الفوري مع إسرائيل، تاركين سيادة الدولة الفلسطينية لعملية سلام غامضة أخرى.

يكاد يكون من المؤكد أن المناورة الأمريكية سوف تفشل، حيث تدرك الدول العربية القوة غير المسبوقة للوحدة العربية لإحلال السلام في منطقتها. إن الدول العربية ليست إلى جانب العدالة للشعب الفلسطيني فحسب، بل تقف أيضا إلى جانب الرأي العام العالمي الساحق. وما دام العالم العربي ثابتا وواضحا وأن الولايات المتحدة لابد وأن تكف عن عرقلة حل الدولتين فمن المرجح أن تنشأ دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعضوية في الأمم المتحدة في القريب العاجل، باعتبارها إرادة المنطقة والمجتمع الدولي التي تتوق إلى العدالة والسلام.

نبذة مختصرة عن الكاتبين:

جيفري د. ساكس هو أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، حيث أدار معهد الأرض من عام 2002 حتى عام 2016. وهو رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة. وكان مستشارًا خاصًا لثلاثة أمناء عامين للأمم المتحدة، ويعمل حاليًا كمدافع عن أهداف التنمية المستدامة تحت إشراف الأمين العام أنطونيو غوتيريش. أمضى أكثر من عشرين عامًا كأستاذ في جامعة هارفارد، حيث حصل على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

سيبيل فارس تعمل كمستشارة للبروفيسور جيفري ساكس للشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وإفريقيا. حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي وبكالوريوس الآداب في الرياضيات من جامعة كولومبيا. خلال دراستها في جامعة هارفرد، كانت سيبيل زميلة أبحاث في مركز القيادة العامة وتعاونت كباحثة مع مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية.